LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Nemour super favorita alle parallele Hong vince il cavallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 L’ordine di rotazione alle parallele asimmetriche: la statunitense Skye Blakely, la russa Angelina Melnikova, l’olandese Naomi Visser, l’australiana Kate McDonald, la cinese Fanyuwei Yang, l’ungherese Zoja Szekeley, la russa Leila Vasileva, l’algerina Kaylia Nemour. 11.26 Le ginnaste stanno entrando nel palazzetto e si presentano alla giuria. 11.24 L’algerina Kaylia Nemour partirà con tutti i favori del pronostico per conquistare la medaglia d’oro da Campionessa Olimpica di Parigi 2024. L’africana non sembra avere rivali per il titolo, alle sue spalle si accenderanno le russe Angelina Melnikova e Leila Vasileva e la cinese Fanyuwei Yang. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Nemour super favorita alle parallele, Hong vince il cavallo

