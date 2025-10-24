LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Nemour e Melnikova vincono le prime specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Appuntamento a domani (sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 09.00) con le ultime finali di specialità: volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini; trave e corpo libero per le donne. In pedana tre italiani: Carlo Macchini (sbarra), Tommaso Brugnami (volteggio) e Giulia Perotti (corpo libero). Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 12.51 Concluse le finali di specialità, assegnati cinque titoli: la russa Angelina Melnikova ha vinto al volteggio, l’algerina Kaylia Nemour si è imposta alle parallele asimmetriche, il britannico Jake Jarman ha dettato legge al corpo libero, affermazione del cinese Yanming Hong al cavallo con maniglie, lo statunitense Donnell Whittenburg ha prevalso agli anelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

