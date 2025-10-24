LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Nemour deve rispondere a Melnikova alle parallele

11.53 Yang si sbilancia gravemente sullo Tsukhara raccolto in finale e si è scomposta in maniera importante sul primo passaggio allo staggio alto, a cui ha fatto seguito una splendida combinazione. Sulla carta finirà giù dal podio. 11.51 Si riparte con Yang, accreditatissima per il podio. 11.48 La finale riprenderà con la cinese Fanyuwei Yang, l'ungherese Zoja Szekely, la russa Leila Vasileva e l'algerina Kaylia Nemour. 11.47 Minuti di riscaldamento per le ultime quattro atlete. 11.45 Arriva un valido 14.166 per McDonald, provvisoriamente terza ma non salirà sul podio.

