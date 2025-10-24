LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2025 in DIRETTA | Melnikova vince il volteggio doppietta UK al libero
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 La russa Angelina Melnikova si è laureata Campionessa del Mondo al volteggio con il punteggio di 14.466. Nuovo oro per la 25enne dopo il trionfo di ieri nel concorso generale individuale, si sta prendendo tutto con gli interessi dopo quattro anni di assenza. Sul podio anche la canadese Lia-Monica Fontaine (14.033) e la statunitense Joscelyn Roberson (13.983). La cinese Deng ha saltato la tavola sul primo salto, Kalmykova ha messo le mani a terra, a Schoenmaier non è stato riconosciuto il mezzo giro. 10.28 Moerz 12.700 sul primo salto, finirà lontana dal podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
