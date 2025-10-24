CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Ora un mini riscaldamento prima delle ultime quattro atlete: la tedesca Karina Schoenmaier, la canadese Lia-Monica Fontaine, la russa Angelina Melnikova e l’austriaca Charlize Moerz. 10.05 La russa Anna Kalmykova chiude con la media di 13.199 ed è terza. La statunitense Joscelyn Roberson resta al comando con 13.983 davanti alla belga Lisa Vaelen (13.866). 10.03 Kalmykova 12.866 sul primo salto, non è un fattore in ottica podio. 10.01 Kalmykova mette le mani a terra sul primo salto, la ribaltata era troppo chiusa sulla tavola e l’errore successivo è stato inevitabile, le mancava la spinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova carica per il volteggio. Doppietta UK al libero