LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Verstappen sfida le McLaren tra pochi minuti le FP1

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 L’australiano deve uscire da questo momento di difficoltà ma la situazione di classifica non aiuta. Lando Norris è a soli 14 punti dal suo compagno di squadra, pronto a mettere ulteriore pressione. 20.16 Ricomincia da qui la caccia di Verstappen alle McLaren. L’olandese, dopo la vittoria ad Austin, si è portato a 40 lunghezze da Oscar Piastri. 20.13 Le FP1 scatteranno alle ore 20.30 nell’Autodromo dei Fratelli Rodriguez, a Città del Messico. 20.10 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp messico 2025 in diretta verstappen sfida le mclaren tra pochi minuti le fp1

© Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, tra pochi minuti le FP1

Altri contenuti sullo stesso argomento

live f1 gp messicoF1 GP Messico 2025, FP1: le prime libere del weekend partono alle 20.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP1, le prove libere 1 del GP Messico F1, LIVE dalle 20. Segnala formulapassion.it

live f1 gp messicoLIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, prove libere in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove ... oasport.it scrive

live f1 gp messicoF1 GP Messico, oggi le prove libere in diretta a Austin: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming - La diretta delle prove libere del GP Messico della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Messico