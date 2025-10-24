LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | tra poco la FP2 Ferrari e Leclerc in cerca di conferme

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.41 Ci sarà meno ossigeno a disposizione e, pertanto, sarà fondamentale restare lucidi. Non ne ha particolare bisogno Max Verstappen, concentratissimo e determinatissimo nel compiere quella che solo due mesi fa appariva una rimonta impossibile. L’olandese coltiva l’ambizione (non è più un sogno) di laurearsi Campione per la quinta volta consecutiva, recuperando uno svantaggio enorme nei confronti dei piloti McLaren. 23.38 l Mondiale di F1 più intrigante degli ultimi tre lustri vivrà il quint’ultimo atto a Città del Messico, contesto particolare per il fatto di essere in altura. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp messico 2025 in diretta tra poco la fp2 ferrari e leclerc in cerca di conferme

© Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: tra poco la FP2, Ferrari e Leclerc in cerca di conferme

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live f1 gp messicoLIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, prove libere in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove ... Secondo oasport.it

live f1 gp messicoF1 GP Messico 2025, FP1: le prime libere del weekend partono alle 20.30 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP1, le prove libere 1 del GP Messico F1, LIVE dalle 20. Riporta formulapassion.it

live f1 gp messicoF1 GP Messico 2025, FP2: tornano Verstappen e Norris, il via a mezzanotte – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle FP2, le prove libere 2 del GP Messico F1, LIVE dalle 23. Segnala formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Messico