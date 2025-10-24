LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | tanti rookie in pista Piastri al comando

Oasport.it | 24 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 20? al termine. 21.07 Leclerc si rimette in testa con 1:18.380. 21.06 Cambio dell’ala per Piastri. 21.04 Secondo Hulkenberg a 273 millesimi dall’italiano. 21.02 Lo supera subito Antonelli in 1:18.487. 21.01 Va in testa Leclerc con 1:18.895. 20.59 Si rilancia Leclerc. 20.56 Piastri vola con la gomma rossa. 1:19.035 per l’australiano. 20.55 Questa la classifica provvisoria: 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2 Isack HadjarRacing Bulls +0.093 3 Yuki TsunodaRed Bull Racing +0.220 4 Esteban OconHaas F1 Team +0.322 5 Nico HulkenbergKick Sauber +0.632 6 Oscar PiastriMcLaren +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

