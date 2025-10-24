LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | prosegue la caccia di Verstappen alle McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2025. Siamo giunti al ventesimo appuntamento del Mondiale F1 ed entriamo dunque nella fase più calda della stagione, con la lotta per il titolo ancora apertissima. Tante le domande che il GP degli Stati Uniti d’America ci ha lasciato e che troveranno risposta nell’infuocato weekend messicano. Una cosa è certa, Max Verstappen ha messo nel mirino le McLaren e farà di tutto, fino alla fine, per cercare di raggiungere la vetta del Mondiale, guidata sempre da Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia di Verstappen alle McLaren

Contenuti che potrebbero interessarti

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 26 ottobre alle ore 21 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio del Messico. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: - facebook.com Vai su Facebook

Dopo aver celebrato il dominio di Verstappen in Texas, il Circus riparte dal circuito Hermanos Rodriguez. Tutto l'evento sarà trasmesso in diretta dalla tv a pagamento. Su TV8 le differite di qualifiche e GP alla domenica https://gpone.com/it/2025/10/20/auto-ne - X Vai su X

LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: prosegue la caccia di Verstappen alle McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove ... Riporta oasport.it

GP Messico, Piastri (McLaren) e la lotta per il titolo F1: "Non penso a Verstappen" - Nelle conferenza di Città del Messico, Il leader del Mondiale parla della lotta per il titolo con Norris e Verstappen: "Red Bull e Max sono stati molto costanti, saranno una minaccia anche qui. Lo riporta sport.sky.it

Gp Messico F1 2025: prove libere, qualifiche e gara [ Live Timing ] - Segui le qualifiche e la gara grazie alla nostra diretta con tempi, commenti e video. Come scrive circusf1.com