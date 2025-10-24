LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | Leclerc chiude in testa delle FP1 con nove rookie in pista Secondo Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Si conclude così la prima sessione di prove libere!!!!! 21.27 La Ferrari di Leclerc per ora sembra pimpante, dietro segue un Antonelli preciso e veloce. 21.25 Siamo solo alle primissime battute di un weekend lungo. 21.24 Piastri rimane sul 22 mentre il monegasco sta sul 21.6. 21.23 Continua la simulazione di Leclerc con gomma rossa. 21.21 Meno di 10? alla conclusione. 21.20 Lindbland sale in quinta piazza (+0.617). 21.18 Partita la simulazione passo gara. 21.17 Anche Fuoco ora con gomma rossa. 21.16 Nessuno si migliora in questi minuti. 21.15 Si rilancia Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: Leclerc chiude in testa delle FP1 con nove rookie in pista. Secondo Antonelli

