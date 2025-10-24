LIVE F1 GP Messico 2025 in DIRETTA | al via le FP1 nove rookie in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 I piloti scendono in pista con gomme hard. 20.30 SEMAFORO VERDE!!!!! 20.29 Si attende solo il semaforo verde e poi saranno FP1! 20.27 Dopo 16 anni quindi un italiano torna alla guida della Ferrari. 20.24 Saranno delle FP1 con ben nove rookie in pista. Antonio Fuoco per la Ferrari, Frederick Vesti per la Mercedes, Arvid Lindbland per Red Bull, Ayumu Iwasa per la Racing Bulls, Luke Browning per la Williams, Paul Aron per Alpine, Rio Hirakawa per Haas, Jack Crowford per Aston Martin e Pato O’Ward per la McLaren. 20.20 L’australiano deve uscire da questo momento di difficoltà ma la situazione di classifica non aiuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Messico 2025 in DIRETTA: al via le FP1, nove rookie in pista

