LIVE Cocciaretto-Li WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | sfida alla testa di serie n2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo quarto di finale del WTA 250 di Guangzhou. Elisabetta Cocciaretto e Ann Li si giocano un posto in semifinale. È il primo incrocio tra le due tenniste che non si erano mai affrontate prima d’ora. Cocciaretto viene da un periodo di fiducia, forte anche del successo e dell’ottima prestazione in BJK Cup. Seppur nelle ultime settimane ha avuto un po’ di alti e bassi. Stesso discorso anche per Li che viene anche lei da un periodo di piazzamenti un po’ altalenanti. Nel suo ultimo torneo giocato a Osaka in Giappone è stata eliminata agli ottavi di finale dalla slovacca Sramkova (numero 65 WTA) in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cocciaretto-Li, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: sfida alla testa di serie n.2