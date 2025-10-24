LIVE Cocciaretto-Li 3-6 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | l’americana vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Break in partenza per Li. Che sfonda ancora con il diritto. 0-40 Game di diritti vincenti per l’americana. Ancora con il diritto incrociato. 0-30 Altro diritto vincente incrociato di Li. 0-15 Bel diritto incrociato vincente di Li. Inizia il secondo set. Cocciaretto al servizio. 6-3 Primo set per l’americana che si dà una mano con il servizio vincente interno. 40-15 Errore di Li con il diritto lungolinea. 40-0 Servizio vincente esterno per la statunitense. 30-0 L’americana spinge con il diritto incrociato. La marchigiana non ci arriva. 15-0 Diritto in avanzamento per Li che diventa poi un vincente lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 3-6, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: l’americana vince il primo set

Altre letture consigliate

?GUANGZHOU: COCCIARETTO AI QUARTI Che grinta Eli! ?Elisabetta Cocciaretto, dopo una battaglia intensa rinviata per pioggia, centra una bellissima vittoria nel 2° turno del WTA 250 di Guangzhou, superando in rimonta l'atleta di casa, Xiyu Wang, - facebook.com Vai su Facebook

Cocciaretto doma Wang e vola ai quarti a Guangzhou https://marcheinfinite.com/2025/10/23/cocciaretto-doma-wang-e-vola-ai-quarti-a-guangzhou/… @ElisabettaCocciareto #ElisabettaCocciareto - X Vai su X

LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 6-7, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la marchigiana cede all’esordio - Articolo: Sorteggio WTA Miami 2025: Paolini in zona Jabeur, al via Cocciaretto e Bronzetti Articolo: Tennis, Martina Trevisan si opera: “Devo risolvere il problema una volta per tutte” Articolo: Un ... Da oasport.it

Wimbledon, Cocciaretto ingrana la terza: distrutta (6-3, 6-1) Masarova - La tennista marchigiana supera anche il secondo turno di Wimbledon e, dopo aver battuto Camila Osorio, fa fuori in 70 minuti la svizzera ... Lo riporta corriereadriatico.it

LIVE Cocciaretto-Bronzetti 1-6, 4-6, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: la romagnola domina il derby e vola in semifinale - 18 Per quest’oggi è tutto amici di OA Sport, l’appuntamento è per la prossima Diretta Live di tennis. Scrive informazione.it