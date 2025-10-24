LIVE Cocciaretto-Li 3-6 4-6 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | l’italiana lotta fino all’ultimo ma l’americana va in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIOCO, SET E PARTITA PER LI. L’americana chiude la partita con un forte servizio vincente interno. Cocciaretto non riesce a rispondere e match all’americana per 6-3 6-4. A-40 Bellissimo diritto incrociato vincente della numero 44 del mondo. Secondo match point. 40-40 Che volèe di Li in recupero. Punto all’americana. 40-A Sbaglia ancora la statunitense con il diritto incrociato. 40-40 Sbaglia Cocciaretto con il rovescio incrociato. 30-40 Altro errore con il diritto incrociato per l’americana. Palla break. 30-30 Errore di Li con il diritto lungolinea. 30-15 Ancora con il servizio vincente interno l’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 3-6 4-6, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: l’italiana lotta fino all’ultimo, ma l’americana va in semifinale

Leggi anche questi approfondimenti

?GUANGZHOU: COCCIARETTO AI QUARTI Che grinta Eli! ?Elisabetta Cocciaretto, dopo una battaglia intensa rinviata per pioggia, centra una bellissima vittoria nel 2° turno del WTA 250 di Guangzhou, superando in rimonta l'atleta di casa, Xiyu Wang, - facebook.com Vai su Facebook

Cocciaretto doma Wang e vola ai quarti a Guangzhou https://marcheinfinite.com/2025/10/23/cocciaretto-doma-wang-e-vola-ai-quarti-a-guangzhou/… @ElisabettaCocciareto #ElisabettaCocciareto - X Vai su X

LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 6-7, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la marchigiana cede all’esordio - Articolo: Sorteggio WTA Miami 2025: Paolini in zona Jabeur, al via Cocciaretto e Bronzetti Articolo: Tennis, Martina Trevisan si opera: “Devo risolvere il problema una volta per tutte” Articolo: Un ... Segnala oasport.it

Wimbledon, Cocciaretto ingrana la terza: distrutta (6-3, 6-1) Masarova - La tennista marchigiana supera anche il secondo turno di Wimbledon e, dopo aver battuto Camila Osorio, fa fuori in 70 minuti la svizzera ... Secondo corriereadriatico.it

LIVE Cocciaretto-Bronzetti 1-6, 4-6, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: la romagnola domina il derby e vola in semifinale - 18 Per quest’oggi è tutto amici di OA Sport, l’appuntamento è per la prossima Diretta Live di tennis. Lo riporta informazione.it