LIVE Cocciaretto-Li 3-6 4-5 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | l’italiana annulla un match point e recupera un break L’americana serve ancora per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Game per la Cocciaretto che sembra aver trovato un ritmo decisamente migliore in questi ultimi game. Vince il punto grazie all’errore di Li con il diritto in difesa. A-40 Errore di Li con il rovescio lungolinea dopo un lungo scambio di rovesci. 40-40 Errore in rete dell’italiana con il rovescio in difesa. 40-30 Disegna bene il campo la marchigiana che chiude con il diritto vincente lungolinea. 30-30 Bel diritto lungolinea vincente dell’americana. 30-15 Errore di Cocciaretto in uscita dal servizio con il rovescio. 30-0 Fuori il diritto incrociato dell’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 3-6 4-5, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: l’italiana annulla un match point e recupera un break. L’americana serve ancora per il match

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?GUANGZHOU: COCCIARETTO AI QUARTI Che grinta Eli! ?Elisabetta Cocciaretto, dopo una battaglia intensa rinviata per pioggia, centra una bellissima vittoria nel 2° turno del WTA 250 di Guangzhou, superando in rimonta l'atleta di casa, Xiyu Wang, - facebook.com Vai su Facebook

Cocciaretto doma Wang e vola ai quarti a Guangzhou https://marcheinfinite.com/2025/10/23/cocciaretto-doma-wang-e-vola-ai-quarti-a-guangzhou/… @ElisabettaCocciareto #ElisabettaCocciareto - X Vai su X

LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 6-7, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la marchigiana cede all’esordio - Articolo: Sorteggio WTA Miami 2025: Paolini in zona Jabeur, al via Cocciaretto e Bronzetti Articolo: Tennis, Martina Trevisan si opera: “Devo risolvere il problema una volta per tutte” Articolo: Un ... Secondo oasport.it

Wimbledon, Cocciaretto ingrana la terza: distrutta (6-3, 6-1) Masarova - La tennista marchigiana supera anche il secondo turno di Wimbledon e, dopo aver battuto Camila Osorio, fa fuori in 70 minuti la svizzera ... Lo riporta corriereadriatico.it

LIVE Cocciaretto-Bronzetti 1-6, 4-6, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: la romagnola domina il derby e vola in semifinale - 18 Per quest’oggi è tutto amici di OA Sport, l’appuntamento è per la prossima Diretta Live di tennis. Si legge su informazione.it