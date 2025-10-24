LIVE Cocciaretto-Li 3-6 1-5 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | doppio break nel secondo set per l’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Sbaglia con il diritto lungolinea la statunitense. 40-40 Annulla il match point l’italiana con un grandissimo diritto incrociato. 30-40 In corridoio il rovescio della marchigiana. Match point. 30-30 Punto Cocciaretto su errore dell’americana con il rovescio lungolinea. 15-30 Fuori la risposta con il diritto incrociato di Li. 0-30 Ancora in rete il diritto della marchigiana. 0-15 L’italiana sbaglia con il diritto lungolinea. 5-1 L’americana chiude il game con un servizio vincente interno. 40-15 Altro servizio vincente esterno per li. 30-15 Sbaglia in risposta con il rovescio l’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 3-6 1-5, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: doppio break nel secondo set per l’americana

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?GUANGZHOU: COCCIARETTO AI QUARTI Che grinta Eli! ?Elisabetta Cocciaretto, dopo una battaglia intensa rinviata per pioggia, centra una bellissima vittoria nel 2° turno del WTA 250 di Guangzhou, superando in rimonta l'atleta di casa, Xiyu Wang, - facebook.com Vai su Facebook

Cocciaretto doma Wang e vola ai quarti a Guangzhou https://marcheinfinite.com/2025/10/23/cocciaretto-doma-wang-e-vola-ai-quarti-a-guangzhou/… @ElisabettaCocciareto #ElisabettaCocciareto - X Vai su X

LIVE Cocciaretto-Cirstea 3-6 6-7, WTA Miami 2025 in DIRETTA: la marchigiana cede all’esordio - Articolo: Sorteggio WTA Miami 2025: Paolini in zona Jabeur, al via Cocciaretto e Bronzetti Articolo: Tennis, Martina Trevisan si opera: “Devo risolvere il problema una volta per tutte” Articolo: Un ... oasport.it scrive

Wimbledon, Cocciaretto ingrana la terza: distrutta (6-3, 6-1) Masarova - La tennista marchigiana supera anche il secondo turno di Wimbledon e, dopo aver battuto Camila Osorio, fa fuori in 70 minuti la svizzera ... Secondo corriereadriatico.it

LIVE Cocciaretto-Bronzetti 1-6, 4-6, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: la romagnola domina il derby e vola in semifinale - 18 Per quest’oggi è tutto amici di OA Sport, l’appuntamento è per la prossima Diretta Live di tennis. Da informazione.it