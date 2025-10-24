LIVE Cocciaretto-Li 2-1 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | un break per parte

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   30-15 Altro servizio vincente per l’italiana. 15-15 Risponde bene Li con il diritto incrociato. 15-0 Servizio vincente esterno per la marchigiana. 2-1 Break dell’italiana che rimane dentro il game e con un altro vincente di diritto si porta a casa il game. 40-A Ancora palla break Cocciaretto che risponde bene con il diritto vincente incrociato. 40-40 Cocciaretto risponde però con il rovescio vincente. L’americana non l’ha nemmeno vista. A-40 Ancora una volta con il servizio vincente Li. 40-40 Bello il pallonetto di Cocciaretto che scavalca la numero 44 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cocciaretto li 2 1 wta guangzhou 2025 in diretta un break per parte

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 2-1, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: un break per parte

Altre letture consigliate

Wta Roma, Cocciaretto eliminata al 2° turno: Swiatek vince 6-1, 6-0. HIGHLIGHTS - L'azzurra ha perso al secondo turno del Wta 1000 di Roma contro Iga Swiatek (n. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cocciaretto 2 1