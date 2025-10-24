LIVE Cocciaretto-Li 1-4 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | break a favore dell’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Sbaglia male l’italiana con il rovescio incrociato. Palla break. 30-30 Diritto vincente lungolinea di Cocciaretto. 15-30 Errore della marchigiana con il rovescio incrociato in appoggio. 15-15 Spinge l’americana con il diritto sul rovescio di Cocciaretto. L’italiana manda poi fuori. 15-0 Lungo il rovescio in back incrociato di Li. 4-1 Serve benissimo l’americana che con un ace interno vince il game. 40-15 In rete il diritto lungolinea dell’italiana dopo un forte rovescio di Li. 30-15 Errore con il rovescio incrociato per la numero 44 del mondo. 30-0 Rovescio vincente incrociato di Li. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Li, 1-4, WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA: break a favore dell’americana

