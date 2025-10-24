LIVE Cocciaretto-Li 1-0 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | game in apertura vinto dall’americana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore con il diritto incrociato per l’americana. 30-15 Sbaglia male con il diritto lungolinea l’italiana. 15-15 Bello il diritto in diagonale dell’italiana che amministra da fondo campo. 15-0 Prima pensante di Li. Punto con il servizio esterno. 2-0 Nastro fortunato della numero 44 del mondo che porta così a casa il suo primo break dell’incontro. 30-40 Errore di Cocciaretto con il diritto lungolinea. Subito palla break per l’americana. 30-30 Bella palla corta di Li. Dopo un nastro toccato dalla marchigiana. 30-15 Brava Cocciaretto che spinge con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?GUANGZHOU: COCCIARETTO AI QUARTI Che grinta Eli! ?Elisabetta Cocciaretto, dopo una battaglia intensa rinviata per pioggia, centra una bellissima vittoria nel 2° turno del WTA 250 di Guangzhou, superando in rimonta l'atleta di casa, Xiyu Wang, - facebook.com Vai su Facebook
Cocciaretto doma Wang e vola ai quarti a Guangzhou https://marcheinfinite.com/2025/10/23/cocciaretto-doma-wang-e-vola-ai-quarti-a-guangzhou/… @ElisabettaCocciareto #ElisabettaCocciareto - X Vai su X
BJK Cup Finals su SuperTennis, Italia-Stati Uniti 1-0: Cocciaretto domina Navarro - 0 sugli Stati Uniti nella sfida per il titolo alle Billie Jean King Cup Finals 2025, trasmesse in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Lo riporta sport.tiscali.it
BJK Cup, Italia-Ucraina 0-1: Cocciaretto cede a Kostyuk. Ora live Paolini-Svitolina - Nel primo singolare della sfida contro l’Ucraina, Elisabetta Cocciaretto (n. Come scrive sport.tiscali.it
Super Cocciaretto, Italia avanti 1-0 nella finale di Billie Jean King Cup di tennis - Grandissima prestazione di Elisabatta Cocciaretto che ha battuto Emma Navarro nella prima gara della finale di Billie Jean King Cup in corso si svolgimento a Shenzhen in Cina. Secondo gazzettadelsud.it