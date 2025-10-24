LIVE Cocciaretto-Li 1-0 WTA Guangzhou 2025 in DIRETTA | game in apertura vinto dall’americana

Oasport.it | 24 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore con il diritto incrociato per l’americana. 30-15 Sbaglia male con il diritto lungolinea l’italiana. 15-15 Bello il diritto in diagonale dell’italiana che amministra da fondo campo. 15-0 Prima pensante di Li. Punto con il servizio esterno. 2-0 Nastro fortunato della numero 44 del mondo che porta così a casa il suo primo break dell’incontro. 30-40 Errore di Cocciaretto con il diritto lungolinea. Subito palla break per l’americana. 30-30 Bella palla corta di Li. Dopo un nastro toccato dalla marchigiana. 30-15 Brava Cocciaretto che spinge con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

