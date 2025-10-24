CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57: In chiusura di giornata le finali della sprint femminile e la corsa a punti che chiude l’Omnium 21.54: Sarà tra i britannico Charlton e il danese Pedersen la finale per l’oro dell’inseguimento individuale. Finale per il bronzo tra l’australiano Moriarty contro lo statunitense Johnson. Peccato per l’azzurro Grimod che ha sfiorato l’accesso alla finale al debutto ma ha subito mostrato di poter entrare a breve nell’elite della specialità 21.51: Non ci sono azzurri nella finale del Time Trial 1 km con il solito, immancabile Lavreysen super favorito 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Viviani ci prova nella corsa a punti, Guazzini deve risalire nell'Omnium