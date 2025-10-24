LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Viviani 11mo nella corsa a punti Guazzini deve risalire nell’Omnium
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.51: E’ il momento delle due semifinali dello sprint femminile. Prima sfida la russa Lysenko contro la giapponese Sato 22.47: Viviani ha chiuso all’11mo posto una gara dove di tanto in tanto è stato protagonista ed ha provato a mettersi nelle condizioni di seguire qualche cacciatore del giro ma non è andata bene 22.46: Oro per Tarling, argento per lo statunitense Moore, bronzo per il francese Petit 22.45: ORO PER IL BRITANNICO TARLING! Petit vince l’ultimo sprint ed è bronzo, Tarling, De Buyst, Kluge 22.44. Penultimo sprint: Kojima, De Buyst, Kluge, Matias 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo!
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bianchi ambizioso nel km da fermo, Guazzini mina vagante nell'omnium - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra.