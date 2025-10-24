LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco la finale del quartetto femminile con la Germania
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’12?380 il tempo che permette alla Gran bretagna di salire sul terzo gradino del podio, quarto il Belgio 1.58: Gran bretagna nettamente in vantaggio a metà gara 1.54: Tra poco Gran Bretagna contro Belgio, per il bronzo nell’inseguimento a squadre 1.50. Esce di scena ben presto Stella che chiude al 19mo posto 1.49. DI POTENZA IL TEDESCO AUGENSTEIN si impone con una volata lunghissima, argento l’olandese Dorenbos, bronzo per la Nuova Zelanda con Stewart 1.47: A sette giri dal termine è il tedesco Augenstein a fare l’andatura 1.46: Se ne vanno in sei con l’azione del belga 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sabato 15 novembre – Romano d'Ezzelino Pomeriggio speciale dedicato al ricordo di Cipriano Chemello, grande campione del ciclismo su pista, tecnico e direttore di corsa, figura indimenticabile per il nostro territorio. Un momento voluto dagli Amici di Cipria
"Campionati del Mondo su Pista", le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: quartetto femminile in finale con la Germania! Consonni settima nell’eliminazione - Tra poco la bella che vale la semifinale della velocità donne. Da oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Fidanza lontana dal podio, sesto il quartetto azzurro maschile - 18: Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la prima sessione di giornata. Da oasport.it
Mondiali su pista di ciclismo: l'Italia in finale per l'oro nell'inseguimento femminile - Arriva subito una medaglia per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Santiago del Cile.