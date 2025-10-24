LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte con le qualificazioni del chilometro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Dopo 500 metri l’azzurro ha il miglior tempo assoluto 16.10 Partiti! 16.09 È il momento del primo italiano! Matteo Bianchi sarà protagonista della quarta batteria insieme a Taeho Choi (Corea del Sud) 16.08 Miglior tempo per Ichida in 1:00.046. Quarta posizione per Domonoske con un tempo di 1:01.846 16.06 Nella terza serie saranno in pista Ryuto Ichida (Giappone) e David Domonoske (Stati Uniti d’America) 16.05 Prima posizione complessiva per Kergozou de la Boessier in 1:01.394. Ultimo tempo per Maslak in 1:03.330 16.03 Nella seconda batteria ci saranno Piotr Maslak (Polonia) e Nicholas Kergozou de la Boessiere (Nuova Zelanda) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: quartetto femminile in finale con la Germania! Consonni settima nell’eliminazione - Tra poco la bella che vale la semifinale della velocità donne. oasport.it scrive
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Nuova giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago in Cile. Riporta oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Segnala sport.sky.it