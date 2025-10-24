LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | si parte con le qualificazioni del chilometro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Dopo 500 metri l’azzurro ha il miglior tempo assoluto 16.10 Partiti! 16.09 È il momento del primo italiano! Matteo Bianchi sarà protagonista della quarta batteria insieme a Taeho Choi (Corea del Sud) 16.08 Miglior tempo per Ichida in 1:00.046. Quarta posizione per Domonoske con un tempo di 1:01.846 16.06 Nella terza serie saranno in pista Ryuto Ichida (Giappone) e David Domonoske (Stati Uniti d’America) 16.05 Prima posizione complessiva per Kergozou de la Boessier in 1:01.394. Ultimo tempo per Maslak in 1:03.330 16.03 Nella seconda batteria ci saranno Piotr Maslak (Polonia) e Nicholas Kergozou de la Boessiere (Nuova Zelanda) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

