LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | sfuma la finale per Bianchi e Predomo inizia l’omnium di Guazzini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 In questa prova la favorita sembra essere Lorena Wiebes. L’olandese proverà a far valere tutta l’esperienza di gruppo maturata nelle corse su strada per vincere lo scratch 16.54 La prova dura 40 giri (10 chilometri) 16.51 Non sono partite Valeriya Valgonen ed Ebtissam Zayed Ahmed. 16.49 Partite! 16.48 Ricordiamo in cosa consiste lo scratch. Si tratta di una semplice prova in linea in cui i risultati sono dati dall’ordine d’arrivo finale. In caso di doppiaggio gli atleti doppiati dovranno lasciare la pista. 16.47 Questa la start list dello scratch, prima prova dell’omnium femminile: At the fence 35 STENBERG Anita Yvonne NOR 11 SEVCIKOVA Petra CZE 37 DONNELLY Samantha NZL 15 ANGUELA YAGUEZ Eva ESP 1 VALGONEN Valeriya AIN 14 ZAYED AHMED Ebtissam EGY 30 GEDRAITYT? Akvile LTU 8 CORTES UGARTE Scarlet CHI 20 ROBERTS Jessica GBR 13 DIDERIKSEN Amalie DEN 18 BORRAS Marion FRA 26 GUAZZINI Vittoria ITA At the blue band 31 ACEVEDO MENDOZA Yareli MEX 23 GILLESPIE Lara IRL 42 BACIKOVA Alzbeta SVK 7 PLANTE Lily CAN 3 PLOUFFE Maeve AUS 39 WANKIEWICZ Olga POL 34 WIEBES Lorena NED 21 BRAUTIGAM Messane GER 41 SEITZ Aline SUI 27 KAJIHARA Yumi JPN 4 BOSSUYT Shari BEL 44 JASTRAB Megan USA 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
