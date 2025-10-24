LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | quartetto femminile in finale con la Germania! Consonni settima nell’eliminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.39. ORO PER LA IRLANDESE GILLESPIE! Argento per la britannica Archibald c he si è fatta rimontare dalla avversaria nel finale, bronzo per la belga Hesters. Settima l’azzurra Consonni 0-38: Bronzo per la belga Hesters 0.37: Quarta la francese Berthod 0.37. Eliminata la lituana 0-36: Fuori la Germania 0.35: Eliminata Chiara Consonni, poco attenta qui 0.35: Fuori la Polonia 0.35. Fuori la Svizzera, restano in 8 0.34: Eliminata la statunitense 0.34: Eliminato il Messico 0.33. Fuori il Giappone 0.33: Eliminata la spagnola Rodriguez 0.32: Eliminata la Slovacchia 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

