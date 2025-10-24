LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della terza giornata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Nel chilometro da fermo proverà a stupire tutti Matteo Bianchi, che parte tra gli outsider di quest’evento. In questa specialità sarà in gara anche Mattia Predomo. 15.46 La copertina della giornata va all’omnium femminile. L’Italia si affida a Vittoria Guazzini per provare ad essere protagonista in questa specialità che prevede al mattino Scratch e Tempo Race ed al pomeriggio gara ad eliminazione e a punti. La campionessa olimpica della madison, insieme a Chiara Consonni, proverà a vincere la prima medaglia individuale a livello seniores. 15.43 A Santiago (Cile) prosegue la rassegna iridata con una giornata dedicata interamente a cinque specialità che assegneranno altrettante medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it
