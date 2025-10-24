CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 Dopo 2000 metri Rudyk ha il quarto tempo in 2:10.104 mentre Kawano è sesto in 2:13.499 17.24 Arriva la squalifica per Arboleda Ruiz, che aveva l’ultimo tempo. 17.22 I protagonisti della quarta batteria sono Shoki Kawano (Giappone) e Bartosz Rudyk (Polonia) 17.20 Ben Oliver passa in testa con il crono di 4:10.004. Quarta posizione per Richardson in 4:18.081 17.18 Dopo 2000 metri Oliver è terzo in 2:07.948, quinto Richardson in 2:11.249 17.16 Nella terza batteria saranno in pista Sean Richardson (Canada) e Ben Oliver (Nuova Zelanda) 17.15 Seconda posizione provvisoria per Favero in 4:12. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guazzini male nello scratch, tocca a Favero e Grimod nell'inseguimento