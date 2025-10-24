LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Guazzini male nello scratch iniziano le qualificazioni dell’inseguimento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 È il momento del primo italiano! Renato Favero sarà al via della seconda batteria insieme ad Anderson Arboleda Ruiz (Colombia) 17.09 Binder chiude in 4:11.865. 17.07 Dopo 2000 metri il tedesco ha un tempo di 2:07.312 17.05 Partito Mortiz Binder (Germania), unico ciclista della prima batteria. 17.05 Sono 27 gli atleti al via, suddivisi in 14 batterie. I due più veloci di questa qualificazione accederanno alla finale per l’oro, i secondi due si contenderanno il bronzo. 17.04 Tra pochi minuti inizierà la qualificazione dell’inseguimento maschile con Renato Favero ed Etienne Grimod. 🔗 Leggi su Oasport.it

