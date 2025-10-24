CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Guazzini ha vinto in totale due sprint. L’azzurra paga il giro perso insieme ad Anguela Yaguez, Wankiewicz, Sevcikova, Cortes Ugarte, Jastrab, Gedraityte, Donnelly, Plante, Plouffe e Bacikova. 18.46 L’azzurra si è guadagnata l’ultimo sprint della gara. A vincere la tempo race dovrebbe essere stata Jessica Roberts, ma attendiamo i risultati ufficiali 18.44 Sprint vinto da Guazzini, è il secondo della sua gara. L’italiana è tredicesima con -18 18.43 Giro guadagnato per Roberts! La britannica balza in testa alla gara con 25 punti 18.43 Tre sprint consecutivi vinti da Jessica Roberts che sta provando a guadagnare il giro 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guazzini cerca il riscatto nella tempo race, Grimod sfiora la finale per il bronzo nell'inseguimento