LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | gran tempo per Grimod nell’inseguimento male Guazzini nello scratch

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 A metà gara Pedersen è terzo con il tempo di 2:06.761. Dodicesima posizione per Jamen in 2:13.809 17.40 Nella settima batteria saranno in pista Rasmus Pedersen (Danimarca) e Diego Jamen (Uruguay) 17.39 MIGLIOR TEMPO!! Prima posizione per Grimod in 4:07.086 che balza al comando delle qualificazioni. Quarto tempo per Gill in 4:12.057 che si inserisce davanti a Favero. 17.37 Dopo 2000 metri Grimod ha il miglior tempo! L’azzurro è transitato in 2:05.224 17.35 Partiti! 17.35 È il momento del secondo italiano, Etienne Grimod! L’azzurro è impegnato nella sesta batteria insieme a Michael Gill (Gran Bretagna) 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

