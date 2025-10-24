CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Nella decima batteria in pista Felix Gross (Germania) e Diego Rojas Rivas (Cile) 17.57 Nona posizione per l’elvetico in 4:12.867, quindicesimo il giapponese in 4:23.795 17.55 Buhlmann passa ai 2000 metri in 2:11.299 ed è tredicesimo. Sedicesima posizione per Yamamoto in 2:14.729 17.53 I protagonisti della nona serie sono Luca Buhlmann (Svizzera) e Tetsuo Yamamoto (Giappone) 17.51 Seconda posizione per Moriarty che si inserisce tra Pedersen e Grimod con il tempo di 4:05.944. Nono tempo per Ernst in 4:13.197 17.49 Dopo metà gara Moriarty è secondo in 2:05. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: fasi decisive delle qualificazioni dell'inseguimento, Guazzini male nello scratch