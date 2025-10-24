LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | fasi decisive delle qualificazioni dell’inseguimento Guazzini male nello scratch
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Nella decima batteria in pista Felix Gross (Germania) e Diego Rojas Rivas (Cile) 17.57 Nona posizione per l’elvetico in 4:12.867, quindicesimo il giapponese in 4:23.795 17.55 Buhlmann passa ai 2000 metri in 2:11.299 ed è tredicesimo. Sedicesima posizione per Yamamoto in 2:14.729 17.53 I protagonisti della nona serie sono Luca Buhlmann (Svizzera) e Tetsuo Yamamoto (Giappone) 17.51 Seconda posizione per Moriarty che si inserisce tra Pedersen e Grimod con il tempo di 4:05.944. Nono tempo per Ernst in 4:13.197 17.49 Dopo metà gara Moriarty è secondo in 2:05. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ciclismo, Mondiali pista, Italia d’oro nell’inseguimento donne - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: quartetto femminile in finale con la Germania! Consonni settima nell’eliminazione - Tra poco la bella che vale la semifinale della velocità donne. oasport.it scrive
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bianchi ambizioso nel km da fermo, Guazzini mina vagante nell’omnium - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali ... oasport.it scrive
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Segnala sport.sky.it