16.29 Nell'undicesima batteria saranno in pista Minato Nakaishi (Giappone) e James Hedgcock (Canada) 16.28 Settimo tempo per Topinka in 1:00.229, ottavo Predomo in 1:00.244. Entrambi finiscono alle spalle di Bianchi per meno di un decimo di secondo. 16.28 Dopo 500 metri Predomo ha il sesto tempo complessivo 16.27 Partiti! 16.27 È il momento di Mattia Predomo!! L'azzurro è inserito nella decima serie insieme a Dominik Topinka (Cechia) 16.26 Quarto tempo per Kurdidi in 1:00.014, scivola in sesta posizione Bianchi. Undicesimo da Silva in 1:01.473 16.24 In pista Joao Vitor da Silva (Brasile) e Kirill Kurdidi (Kazakhistan)

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bianchi e Predomo a caccia della finale nel chilometro