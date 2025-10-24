LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Bianchi e Predomo a caccia della finale nel chilometro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Nell’undicesima batteria saranno in pista Minato Nakaishi (Giappone) e James Hedgcock (Canada) 16.28 Settimo tempo per Topinka in 1:00.229, ottavo Predomo in 1:00.244. Entrambi finiscono alle spalle di Bianchi per meno di un decimo di secondo. 16.28 Dopo 500 metri Predomo ha il sesto tempo complessivo 16.27 Partiti! 16.27 È il momento di Mattia Predomo!! L’azzurro è inserito nella decima serie insieme a Dominik Topinka (Cechia) 16.26 Quarto tempo per Kurdidi in 1:00.014, scivola in sesta posizione Bianchi. Undicesimo da Silva in 1:01.473 16.24 In pista Joao Vitor da Silva (Brasile) e Kirill Kurdidi (Kazakhistan) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Mondiali ciclismo su pista, oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile - facebook.com Vai su Facebook
“Campionati del Mondo su Pista”, le Azzurre convocate ed il programma delle gare in programma in terra cilena: https://pedalerosa.it/2025/10/campionati-del-mondo-su-pista-le-azzurre-convocate-ed-il-programma/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB; #Ciclo - X Vai su X
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: quartetto femminile in finale con la Germania! Consonni settima nell’eliminazione - Tra poco la bella che vale la semifinale della velocità donne. Si legge su oasport.it
Mondiali ciclismo su pista 2025 oggi: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Nuova giornata ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Santiago in Cile. Segnala oasport.it
Mondiali ciclismo su pista: oro per le azzurre nell'inseguimento a squadre - Ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile arriva la prima medaglia azzurra. Segnala sport.sky.it