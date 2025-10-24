LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2025 in DIRETTA | Bianchi ambizioso nel km da fermo c’è Guazzini nell’omnium

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2025. A Santiago (Cile) prosegue la rassegna iridata con una giornata dedicata interamente a cinque specialità che assegneranno altrettante medaglie d’oro. La copertina della giornata va all’omnium femminile. L’Italia si affida a Vittoria Guazzini per provare ad essere protagonista in questa specialità che prevede al mattino Scratch e Tempo Race ed al pomeriggio gara ad eliminazione e a punti. La campionessa olimpica della madison, insieme a Chiara Consonni, proverà a vincere la prima medaglia individuale a livello seniores. 🔗 Leggi su Oasport.it

