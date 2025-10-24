LIVE Berrettini-De Minaur ATP Vienna 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via l’azzurro sogna l’impresa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur, partita valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro torna in campo in Austria e sfida l’australiano per una nuova impresa e per un traguardo importante: la prima semifinale ATP dopo oltre un anno. Nel torneo austriaco l’italiano sta vivendo la miglior settimana dal rientro in campo dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it
