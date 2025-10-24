LIVE Berrettini-De Minaur ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca una nuova impresa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur, partita valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro torna in campo in Austria e sfida l’australiano per una nuova impresa e per un traguardo importante: la prima semifinale ATP dopo oltre un anno. Nel torneo austriaco l’italiano sta vivendo la miglior settimana dal rientro in campo dopo l’infortunio. L’azzurro ha esordito contro Alexei Popyrin vincendo per 7-6, 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
ATP Vienna: altra giornata azzurra sul Centrale. Sinner sfida Bublik, Berrettini alla prova De Minaur - X Vai su X
Sinner Bublil Berrettini De Minaur Anche Musetti raggiungerà i quarti a Vienna - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming - Ad aprire il programma dei quarti di finale del tabellone di singolare degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a ... Come scrive oasport.it
Berrettini trova De Minaur a Vienna: precedenti favorevoli, ma c’é un indubbio svantaggio - Il tennista romano ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n. Si legge su oasport.it
Pronostico De Minaur-Berrettini 24 Ottobre: Quarti ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Venerdì 24 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico De Minaur- bottadiculo.it scrive