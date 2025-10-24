LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 6-7 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’australiano avanza in semifinale

Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 6-1, 7-6 Gioco, partita ed incontro Alex De Minaur: prima al centro, dritto in avanzamento e volee di rovescio vincente per l’australiano che accede in semifinale. 4-6 Atterra in corridoio la volee di rovescio di De Minaur, che ha tentennato nella discesa a rete rimanendo leggermente troppo lontano. Berrettini annulla il terzo match point, ma ne restano ancora due. Seconda 3-6 Ace, l’ottavo del match. 2-6 Si stampa sul nastro il dritto inside-in di Berrettini. 4 match point per De Minaur, che eventualmente ne avrà due sul suo servizio. Seconda 2-5 Termina in corridoio il dritto di De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

