LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 6-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | tie-break nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace per l’australiano che va a segno con una prima in slice 1-1 Lungo il rovescio lungolinea di De Minaur. Si ritorna in perfetta parità. 0-1 Lenta la discesa a rete di Berrettini che viene infilato dal passante lungolinea di De Minaur. Mini-break per l’australiano 6-6 Gioco De Minaur: e tie-break sia! Lungo il back del romano. A-40 Scappa in lunghezza il dritto di Berrettini 40-40 Si ferma in rete il dritto in corsa di De Minaur, messo in difficoltà dall’ottimo slice lungolinea di Berrettini 40-30 Doppio fallo con il nastro che ha allungato la traiettoria della seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
