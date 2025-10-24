LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 6-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | tie-break nel secondo set

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace per l’australiano che va a segno con una prima in slice 1-1 Lungo il rovescio lungolinea di De Minaur. Si ritorna in perfetta parità. 0-1 Lenta la discesa a rete di Berrettini che viene infilato dal passante lungolinea di De Minaur. Mini-break per l’australiano 6-6 Gioco De Minaur: e tie-break sia! Lungo il back del romano. A-40 Scappa in lunghezza il dritto di Berrettini 40-40 Si ferma in rete il dritto in corsa di De Minaur, messo in difficoltà dall’ottimo slice lungolinea di Berrettini 40-30 Doppio fallo con il nastro che ha allungato la traiettoria della seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini de minaur 1 6 6 6 atp vienna 2025 in diretta tie break nel secondo set

© Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 1-6, 6-6, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: tie-break nel secondo set

Approfondisci con queste news

live berrettini de minaurATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Segnala fanpage.it

live berrettini de minaurBerrettini-De Minaur, l'azzurro in campo nei quarti di Vienna - Diretta - Oggi, venerdì 24 ottobre, il tennista azzurro affronta l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo - Secondo msn.com

live berrettini de minaurLIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una nuova impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini De Minaur