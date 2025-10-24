LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 3-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’australiano torna avanti di set e break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Scappa in lunghezza il rovescio dell’australiano. 30-15 Prima ad uscire vincente. 15-15 Questa volta l’australiano non sbaglia lo smash 0-15 Bravissimo Berrettini a giocare prima un passante incrociato e poi ad alzare un lob perfetto su cui De Minaur spedisce in rete lo smash 3-4 Break De Minaur: grande risposta dell’australiano che poi passa con il rovescio lungolinea. 30-40 Berrettini vanifica una grande prima al centro appoggiando la palla nella metà campo opposta. De Minaur ci arriva e chiude con il passante di dritto al corpo 30-30 Attacco in controtempo di De Minaur che gioca una volee d’approccio profonda e chiude con il colpo successivo 30-15 Che difesa di De Minaur sui dritti dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it