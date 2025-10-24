LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Termina in corridoio il dritto a sventaglio di Berrettini, che ha provato a girare intorno alla palla su un back profondo di De Minaur. Seconda 0-30 De Minaur sbaglia abbondantemente il rovescio lungolinea. È calato molto l’australiano, è salito il livello di Berrettini che ha capito il momento della partita. 0-15 Ottimo passante in back di Berrettini, De Minaur spedisce in rete la volee. 3-2 Gioco Berrettini: servizio e dritto per il romano. 40-15 Fa tutto bene da fondo De Minaur che poi chiude con lo smash. 40-0 EHILÀ!! Splendido dritto inside-in di Berrettini che ha colpito con il peso del corpo all’indietro 30-0 Lunga la risposta di rovescio dell’australiano che è calato leggermente negli ultimi minuti 15-0 Non trova il campo De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prosegue l'avventura azzurra nell'Atp di Vienna. Si inizia con Matteo Berrettini che, alle 13.30, sfida l'australiano De Minaur. Poi sarà la volta di Jannik Sinner, nel pomeriggio, che affronta Bublik. Mentre Lorenzo Musetti scenderà in campo questa sera contro - facebook.com Vai su Facebook
ATP Vienna: altra giornata azzurra sul Centrale. Sinner sfida Bublik, Berrettini alla prova De Minaur - X Vai su X
ATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Scrive fanpage.it
LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una nuova impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Riporta oasport.it
Berrettini-De Minaur all'Atp 500 di Vienna in diretta: 0-2, break di Alex, due ace non bastano a Matteo - L'azzurro è reduce dalle convincenti vittorie su Popyrin e Norrie. Riporta corriere.it