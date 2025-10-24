LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Termina in corridoio il dritto a sventaglio di Berrettini, che ha provato a girare intorno alla palla su un back profondo di De Minaur. Seconda 0-30 De Minaur sbaglia abbondantemente il rovescio lungolinea. È calato molto l’australiano, è salito il livello di Berrettini che ha capito il momento della partita. 0-15 Ottimo passante in back di Berrettini, De Minaur spedisce in rete la volee. 3-2 Gioco Berrettini: servizio e dritto per il romano. 40-15 Fa tutto bene da fondo De Minaur che poi chiude con lo smash. 40-0 EHILÀ!! Splendido dritto inside-in di Berrettini che ha colpito con il peso del corpo all’indietro 30-0 Lunga la risposta di rovescio dell’australiano che è calato leggermente negli ultimi minuti 15-0 Non trova il campo De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

