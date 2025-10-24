LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 3-2 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Termina in corridoio il dritto a sventaglio di Berrettini, che ha provato a girare intorno alla palla su un back profondo di De Minaur. Seconda 0-30 De Minaur sbaglia abbondantemente il rovescio lungolinea. È calato molto l’australiano, è salito il livello di Berrettini che ha capito il momento della partita. 0-15 Ottimo passante in back di Berrettini, De Minaur spedisce in rete la volee. 3-2 Gioco Berrettini: servizio e dritto per il romano. 40-15 Fa tutto bene da fondo De Minaur che poi chiude con lo smash. 40-0 EHILÀ!! Splendido dritto inside-in di Berrettini che ha colpito con il peso del corpo all’indietro 30-0 Lunga la risposta di rovescio dell’australiano che è calato leggermente negli ultimi minuti 15-0 Non trova il campo De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini de minaur 1 6 3 2 atp vienna 2025 in diretta l8217azzurro recupera il break

© Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 1-6, 3-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break

News recenti che potrebbero piacerti

live berrettini de minaurATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Scrive fanpage.it

live berrettini de minaurLIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una nuova impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Riporta oasport.it

live berrettini de minaurBerrettini-De Minaur all'Atp 500 di Vienna in diretta: 0-2, break di Alex, due ace non bastano a Matteo - L'azzurro è reduce dalle convincenti vittorie su Popyrin e Norrie. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini De Minaur