LIVE Berrettini-De Minaur 1-6 0-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’australiano domina il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Grande risposta lungolinea di De Minaur, si ferma in rete il recupero in back dell’italiano. Al servizio Matteo Berrettini SECONDO SET Prestazione di altissimo livello dell’australiano che sta giocando sempre d’anticipo, muovendosi con la sua solita rapidità in campo. Alla prima occasione utile De Minaur sta prendendo la rete per levare il tempo all’italiano 1-6 Gioco e primo set De Minaur: Berrettini scheggia la risposta di dritto. 40-30 Si ferma in rete il rovescio incrociato dell’australiano. 40-15 Berrettini accelera con il dritto lungolinea, ma De Minaur si appoggia benissimo in contro-balzo e prende la rete mettendo pressione all’italiano 30-15 Largo lo smash di De Minaur, che questa volta ha giocato con il peso del corpo all’indietro 30-0 Prima ad uscire, dritto inside-in e volee a campo aperto 15-0 Si ferma in rete la risposta dell’italiano,. 🔗 Leggi su Oasport.it
