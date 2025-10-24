LIVE Berrettini-De Minaur 0-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | partenza perfetta dell’australiano

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ace! Prima alla T a 205 kmh, sorpreso Berrettini 0-30 L’australiano perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 0-15 De Minaur si apre il campo con servizio e dritto ma questa volta sbaglia lo smash 0-4 Break De Minaur: il romano perde il controllo del dritto che termina ampiamente lungo. Leggermente sfiduciato l’italiano in questa fase del match. 30-40 Aceeeeeeeeee!! Servizio perfetto al centro a 214 kmh. 15-40 De Minaur sceglie di fare un passo indietro in risposta ma colpisce male il rovescio che termina lunghissimo. È uno dei primissimi gratuiti dell’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini de minaur 0 4 atp vienna 2025 in diretta partenza perfetta dell8217australiano

© Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 0-4, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: partenza perfetta dell’australiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

live berrettini de minaurBerrettini-De Minaur, l'azzurro in campo nei quarti di Vienna - Diretta - Oggi, venerdì 24 ottobre, il tennista azzurro affronta l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo - Scrive adnkronos.com

live berrettini de minaurATP Vienna, Berrettini-De Minaur in diretta: stasera Sinner e Musetti, il programma di oggi - Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna ... Segnala fanpage.it

live berrettini de minaurLIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una nuova impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Matteo ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini De Minaur