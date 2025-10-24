Lituania violato spazio aereo per 18 secondi da jet Su-30 e aerocisterna Il-78 russi presidente Nauseda | Comportamento pericoloso - VIDEO

I 2 velivoli russi avrebbero sorvolato lo spazio aereo nazionale a bassa quota e senza piani di volo comunicati, violando così le norme di sicurezza internazionale. 2 jet spagnoli Eurofighter si sono alzati in volo per intercettarli 2 aerei militari russi, un caccia Su-30 e un’aerocisterna Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lituania, violato spazio aereo per 18 secondi da jet Su-30 e aerocisterna Il-78 russi, presidente Nauseda: “Comportamento pericoloso” - VIDEO

Approfondisci con queste news

Lituania: violato spazio aereo da russi - 78, hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania nei pressi del confine tra il Paese baltico e l'oblast di Kaliningrad per essere poi ... Si legge su rainews.it

Scramble, aerei militari russi violano lo spazio aereo lituano. Vilnius: «Atto sconsiderato e pericoloso» - Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale ... Secondo msn.com

Due aerei militari russi hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania - Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha detto che giovedì sera due aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese, e quindi quello della NATO. Lo riporta ilpost.it