Littizzetto premiata con il Telegatto | Per me è il primo

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 24 ottobre, Luciana Littizzetto ha ricevuto il Telegatto al Festival dello spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni. "Per me è il primo", ha sottolineato Luciana Littizzetto, premiata insieme a Fabio Fazio per "Che tempo che fa". "Tanti tapiri e zero Telegatti. È il primo", ha detto la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

