Lite tra Rom finisce a colpi di pistola due feriti
Prima la lite poi la sparatoria, culminata con il ferimento di due uomini, appartenenti alla locale comunità rom. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tentato omicidio a Castelvetrano, una banale lite e un uomo di 30 finisce in ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni https://ilsole24ore.com/art/lite-casa-milano-uomo-uccide-29enne-e-tenta-suicidio-AHExuKBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760517609… - X Vai su X
Lite tra due cittadini rom finisce a colpi di pistola, un ferito grave - Sono in corso le indagini anche per accertare se i due, siano stati raggiunti dai proiettili da una terza persona. Lo riporta quicosenza.it
Lite tra rom finisce a colpi di pistola a Lamezia Terme - LAMEZIA TERME Mattinata di paura a Lamezia Terme quando nei pressi delle palazzine popolari di via Cerasolo, una lite tra cittadini rom è finita a colpi di pistola. Riporta corrieredellacalabria.it