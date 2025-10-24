Lite per un affronto tra familiari e fidanzato finisce nel sangue | denunciato un 41enne
Si è sfiorata la tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì in una panineria della frazione Maugeri di Valverde, dove una violenta lite tra clienti è degenerata fino al ferimento di un uomo. Solo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania ha evitato conseguenze ben più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Spogliatoio in subbuglio, Mancini affronta Juric Il Tempo (M.Cirulli) Dura lite tra i calciatori e Juric all’intervallo di Fiorentina-Roma. Più che il roboante risultato in campo, il momento saliente della Roma nella trasferta di Firenze c’è stato negli spogliatoi. Dopo i - facebook.com Vai su Facebook
Torto del fidanzato ai familiari di lei: lite furibonda, sfiorata la tragedia a Valverde - Sfiorata la tragedia a ValverdeSfiorata la tragedia a Valverde Tragedia fortunatamente soltanto sfiorata nella ... msn.com scrive
Picchiata dal compagno convivente dopo una lite, l'amica riceve la telefonata della vittima e chiama i carabinieri: arrestato il fidanzato 50enne - La richiesta di aiuto all'amica dopo la ripetuta serie di maltrattamenti. Segnala ilgazzettino.it