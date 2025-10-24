Lite per un affronto tra familiari e fidanzato finisce nel sangue | denunciato un 41enne

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è sfiorata la tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì in una panineria della frazione Maugeri di Valverde, dove una violenta lite tra clienti è degenerata fino al ferimento di un uomo. Solo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania ha evitato conseguenze ben più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

lite affronto familiari fidanzatoTorto del fidanzato ai familiari di lei: lite furibonda, sfiorata la tragedia a Valverde - Sfiorata la tragedia a ValverdeSfiorata la tragedia a Valverde Tragedia fortunatamente soltanto sfiorata nella ... msn.com scrive

lite affronto familiari fidanzatoPicchiata dal compagno convivente dopo una lite, l'amica riceve la telefonata della vittima e chiama i carabinieri: arrestato il fidanzato 50enne - La richiesta di aiuto all'amica dopo la ripetuta serie di maltrattamenti. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Affronto Familiari Fidanzato