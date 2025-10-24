Lite giudiziaria sui rifiuti Conto salato in Comune | 150mila euro per i legali

Imola, 24 ottobre 2025 – Si chiude con un conto da oltre 150mila euro il capitolo delle spese legali sostenute dal Comune nella lunga battaglia giudiziaria (persa) contro Atersir e Hera sulle ‘sovracoperture’ relative al costo per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. A chiedere i dati relativi a sette anni di udienze erano stati i consiglieri comunali di opposizione nel corso di una recente commissione, ottenendo poi in settimana dagli uffici una dettagliata ricostruzione dei compensi riconosciuti ai vari legali incaricati dalla Giunta. Un recente pronunciamento della Cassazione ha infatti chiuso definitivamente la vicenda che, dal 2017, ha visto Imola cercare invano di recuperare 1,7 milioni ritenuti versati in eccesso (e fatti sborsare ai cittadini) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti relativo al periodo 2013-2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

