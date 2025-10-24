Lite furibonda Alta tensione nel governo Meloni i due big faccia a faccia così | è caos

Crescono le tensioni nel governo e la manovra economica si trasforma in un terreno di scontro tra alleati. Quello che doveva essere un passaggio tecnico, da approvare in tempi rapidi e con una linea condivisa, si è invece rivelato un banco di prova per la tenuta della coalizione. Nelle ultime ore, tra le forze di maggioranza si respira un clima di nervosismo, con accuse incrociate e malumori che rischiano di compromettere l’equilibrio interno dell’esecutivo. Il contrasto più evidente è quello tra Antonio Tajani e Matteo Salvini, due vicepremier che fino a pochi giorni fa mostravano una sintonia apparente ma che ora si trovano ai lati opposti di una frattura politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

