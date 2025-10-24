Nel giorno del vertice della coalizione dei Volenterosi andato in scena a Londra, il ministero della Difesa italiano ha smentito «in modo netto e categorico» l’indiscrezione di Bloomberg secondo cui Roma sarebbe stata pronta a fornire a Kyiv missili SampT per la difesa antiaerea. «L’Italia continua a sostenere l’Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede Nato e Unione Europea, con un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento», si legge in una nota del ministero, in cui viene sottolineato che «tutte le eventuali forniture militari sono classificate e vengono comunicate esclusivamente nelle competenti sedi istituzionali, nel pieno rispetto delle procedure definite nel corso della precedente legislatura». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Italia smentisce l’invio di missili Samp/T all’Ucraina