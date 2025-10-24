L’Italia di Meloni come laboratorio del nuovo conservatorismo occidentale Parla Ziccarelli Afpi

Nei primi anni del secolo scorso, il filosofo e storico tedesco Oswald Spengler ha coniato un’espressione destinata a guadagnare una grandissima fama: quella del “tramonto dell’Occidente”. Secondo Spengler, il “mondo occidentale” era (ed è tuttora) infatti destinato ad estinguersi, avendo superato la fase della “cultura”, ovvero quella fase creativa, spirituale, piena di fede, arte e senso del mistero, ed essendo entrato in quella della “civiltà”, dove predominano gli aspetti materialisti, razionalisti e tecnocratici, in cui l’anima originaria si spegne. Oggi, cento anni dopo, questa crisi sembra più evidente che mai, come dimostrato da dati oggettivi come il calo delle nascite e la crisi della monade familiare. 🔗 Leggi su Formiche.net

