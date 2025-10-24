L’Italia deve essere pronta a difendersi dalla follia dilagante nel mondo

L’Italia deve essere pronta a difendersi. Dalla «follia dilagante» nel mondo. Anche se non entrerà mai in guerra (per prima). Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia l’allarme durante l’inaugurazione dell’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito a Palazzo dell’Arsenale di Torino. «Vedo una follia dilagante nel mondo. E voi, che un giorno avrete responsabilità di comando su altri uomini e donne, dovrete essere pronti ad interpretare tutti i cambiamenti e a difendere il Paese. L’Italia, secondo me, non entrerà mai in guerra. Ma un giorno potrebbe essere costretta a difendersi? Sì, è uno degli scenari possibili, non riesco a dire di no. 🔗 Leggi su Open.online

