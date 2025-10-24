L’Italia deve essere pronta a difendersi dalla follia dilagante nel mondo

L’Italia deve essere pronta a difendersi. Dalla «follia dilagante» nel mondo. Anche se non entrerà mai in guerra (per prima). Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia l’allarme durante l’inaugurazione dell’anno accademico degli istituti di formazione dell’Esercito a Palazzo dell’Arsenale di Torino. «Vedo una follia dilagante nel mondo. E voi, che un giorno avrete responsabilità di comando su altri uomini e donne, dovrete essere pronti ad interpretare tutti i cambiamenti e a difendere il Paese. L’Italia, secondo me, non entrerà mai in guerra. Ma un giorno potrebbe essere costretta a difendersi? Sì, è uno degli scenari possibili, non riesco a dire di no. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

La Polizia lo ha rintracciato al suo rientro in Italia. Deve scontare una pena di due anni e otto mesi di reclusione - facebook.com Vai su Facebook

Unione Industriali Torino, Marco Gay: “L’Italia deve tornare a crescere investendo su industria e innovazione” - X Vai su X

Manager dell'America's Cup: Bagnoli deve essere pronta entro aprile - "Il punto critico è Bagnoli dove dobbiamo lavorare molto perché le squadre saranno qui ad aprile 2026 e dobbiamo essere pronti per quella data. Si legge su ansa.it